في ظل حظر الإعلام التقليدي.. نتنياهو يلجأ لفيسبوك وتويتر للتواصل مع الناخبين

تواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الناخبين بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، في ظل الحظر المفروض على استخدام وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني والمنافذ الإعلامية التقليدية في الدعاية خلال يوم الانتخابات.

ونشر نتنياهو رابطا على تويتر وفيسبوك وبث عليه تسجيلا مصورا بالعبرية، قال فيه: "صباح الخير. هذا الصباح أريد أن أتحدث معكم عبر مسنجر. كل المطلوب ضغطة واحدة على الرابط. أنا في الانتظار".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وباكرا هذا الصباح، بدأ الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست، والتي من الممكن أن تمنح نتنياهو فترة ولاية خامسة قياسية، أو تشهد الإطاحة به من قبل جنرال سابق تعهد بحكومة نظيفة وترابط اجتماعي.

ومن المتوقع أن يدلي أكثر من ستة ملايين ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تنطوي على رهانات كبيرة، لكن النتائج قد لا تصدر قبل صباح الغد، يوم الأربعاء.