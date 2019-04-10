الجزائر: قائد الجيش يدعو الشعب للتحلي بالصبر ويعد بفتح ملفات الفساد

نقلت قناة النهار الجزائرية الخاصة عن قائد الجيش الفريق قايد صالح طلبه من الشعب الجزائري التحلي بالصبر في المرحلة المقبلة متعهدا بأن الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد على حد تعبيره. ونسبت القناة إلى صالح قوله إن المؤسسة العسكرية ستضمن تلبية مطالب الشعب

محذرا من أن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".

وبخصوص ملفات الفساد قال قائد الجيش إنه ينتظر من القضاء البدء في محاسبة ما أسماها العصابة في إشارة لرموز الطبقة الحاكمة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. تصريح قايد صالح يأتي إثر الاجراءات التي اتخذتها السلطات السلطات مؤخرا حيث صادرت جوازات سفر عدة شخصيات نافذة في إطار تحقيقات في ملفات فساد.كما تعهد القائد العسكري بإعادة فتح ملف شركة سوناطراك النفطية بحسب القناة الرسمية.

على صعيد آخر، نقلت النهار أن الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص بإنشاء عشرة أحزاب سياسية جديدة بسحب ما نقلته قناة النهار المحلية الخاصة.

ويأتي هذه القرار بعد يوم من تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة إثر استقالة الرئيس عبد عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي تهز البلاد منذ شباط فبراير الماضي.

وقد وعد بن صالح الذي يرفضه الشارع والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان الجزائري بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى تؤسس لعهد جديد كما قال.