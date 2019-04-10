نتنياهو يتلقى تهنئة هاتفية من ترامب

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل يوم أمس الثلاثاء.

وبيّنت نتائج فرز أكثر من 97 بالمئة من الأصوات، أن حزب ليكود المحافظ، بزعامة نتنياهو، مقبل على حشد ما يكفي من الدعم للسيطرة على 65 من مقاعد الكنيست المكون من 120 مقعداً، وسيقع الاختيار على رئيس الوزراء لرئاسة الحكومة الائتلافية المقبلة لولاية خامسة قياسية.

وقال نتنياهو في بيان نُشر على حسابه في "تويتر": إن ترامب اتصل به هاتفياً من طائرته "إيرفورس ون" لتهنئته بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال البيان: :إن الزعيمين (نتنياهو وترامب) اتفقا على مواصلة العمل في السنوات المقبلة بما يخدم مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة.

ويؤكد المراقبون أن نتنياهو قد ضمن الاستمرار في السلطة بعد الانتخابات، إذ من المرجح أن تمنحه أحزاب اليمين المتطرف أغلبية برلمانية رغم المنافسة الشديدة بينه وبين خصمه الوسطي الرئيسي.

وكان الرئيس ترامب أدلى اليوم بتصريح للصحفيين في البيت الأبيض ، اعتبر فيه أن فوز نتنياهو بفترة جديدة في المنصب "مؤشر جيد للسلام".

وقال ترامب: إن "نتنياهو هو حليف كبير وصديق، وأريد أن أهنئه. وبإمكاني أن أقول لكم إن هذه كانت انتخابات مخطط لها جيداً"

من جانبه، تطرق مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، إلى "صفقة القرن"، التي تصفها إدارة ترامب كخطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأعرب لشبكة "إن بي سي"، اليوم، عن اعتقاده بأن "خطة ترامب ستنشر في المستقبل القريب جدا".

وكان ترامب دعم نتنياهو في هذه المعركة الانتخابية، وذلك من خلال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقله السفارة الأميركية إليها في شهر أيار/مايو الماضي، كما اعترف ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

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