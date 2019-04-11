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الحكومة البريطانية تنفي ممارسة ضغوط على الإكوادور لإلغاء لجوء أسانج

 محادثة
بقلم:  Euronews 
جوليان أسانج
جوليان أسانج -
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REUTERS/Peter Nicholls
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قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن قرار اعتقال مؤسس وكيليكس جوليان أسانج، اتخذته الإيكوادور، ونفت أن تكون قد قامت ببمارسة ضغوطات عليها من اجل تسليمه.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "كان هناك حوار مكثف مع الحكومة الاكوادورية منذ البداية. قرار الغاء حق اللجوء كان قرارا لهم بالكامل."

و عند سؤال المتحدث عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد ضغطت على حكومة الإكوادرو لتسليم أسانج اجب المتحدث بالنفي.

و كانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على أسانج الذي كان متواجدا بمقر السفارة الإيكوادورية، بعد أن ألغى مضيفوه فجأة حق اللجوء الذي دام سبع سنوات.