رش المياه على طائرة سعودية ترحيبا بها في مطار دبي يتسبب في تهشيمها

في مشهد يوحي بمشاركة السعودية احتفالها بعيدها الوطني وإبداء مشاعر الترحيب، قامت عناصر الاطفاء في مطار دبي الدولي برش مياه متدفقة من خراطيم المياه بشكل استعراضي على طائرة تابعة للخطوط السعودية، حطت في مطار دبي، ولكن ذلك تسبب في تهشيم الطائرة، وإصابة أحد المسافرين بجروح.

ونشر موقع مصدر للأخبار لحظة استقبال الطائرة في مشهد مصور خريف العام الماضي، إذ وقع خلل لأحد الأنابيب الموصول بأحد المحركات، عندما كان عناصر الاطفاء يحاولون رسم شكل قوس من المياه فوق هيكل الطائرة التي حطت.

وأظهر الفيديو الذي تم نشره على موقع تويتر على الانترنت كيف تسبب المحرك الذي به خلل في تدفق الماء عاليا في الهواء، ليرتطم السيل الهائل من الماء بعد ذلك قرب فتحة على الجانب الأيسر للطائرة حيث اصيب راكب بجرح خفيف، كما تعطل فتح منفذ الطوارئ الأمامي للطائرة، القادمة من مطار الملك عبد العزيز في جدة، وهي من نوع "أير باص أي 320".

وبحسب الإدارة العامة للطيران المدني في الإمارات فإن واحدا من بين مشغلي احد الأنابيب اختار نظام الضغط العالي للماء، بهدف تشكيل قوس فوق طائرة الضيوف، ولكن الخلل التقني يعني أن الأنبوب لم يستجب لجهاز التحكم ولا لرغبة المشغل.

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