فيديو.. رجل يتعلق بسيارة سيدة لمنعها من التحرك في دبي.. والشرطة تكشف التفاصيل

نشرت شرطة دبي، تغريدة مفادها أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن الحادث الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشرح العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي- تفاصيل الحادث التي تدور حول خلاف بين موظف موقف سيارات حاول منع سيدة من قيادة سيارتها بالجلوس على مقدمة السيارة.

وأفاد الشخص بأن السيدة كانت قد أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة.

ودعت شرطة دبي المواطنين اللجوء للسلطات المعنية في حال حدوث خلافات، وعدم نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قد تسبب إثارة البلبلة والفوضى.

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