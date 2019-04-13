زعيم الحزب الحاكم في الهند يتعهد بإلقاء اللاجئين المسلمين في خليج البنغال

نقل أميت شاه زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند هجومه على المهاجرين المسلمين غير الشرعيين لمستوى جديد الأسبوع الماضي مع بدء الانتخابات العامة حيث تعهد بإلقائهم في خليج البنغال.

وأشار شاه للمهاجرين غير الشرعين بلفظ "النمل الأبيض" وهو وصف استخدمه أيضا في سبتمبر أيلول الماضي وأثار انتقادات من جماعات مدافعة عن الحقوق. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية لهذا التصريح أيضا في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.

وقال شاه خلال مؤتمر انتخابي يوم الخميس في ولاية البنغال الغربية في شرق البلاد حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة الهندية "المتسللون مثل النمل الأبيض في أرض البنغال".

وأضاف "ستجمع حكومة بهاراتيا جاناتا المتسللين فردا فردا وستلقيهم في خليج البنغال" في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين من بنغلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.

لكنه أكد في الوقت نفسه على موقفه بشأن منح الجنسية للاجئين الهندوس والبوذيين والجانيين والسيخ من بنغلادش وباكستان.

صور لشاه ومودي خلال مسيرة انتخابية للحزب الحاكم في الهند رويترز

وتعمل الهند بالفعل على ترحيل نحو 40 ألفا من الروهينجا المسلمين المقيمين لديها بعدما فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وتعتبرهم نيودلهي تهديدا أمنيا.

وأثارت تصريحات شاه، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، انتقادات من حزب المؤتمر المعارض وأقليات. ووصف البعض على تويتر تصريحاته بأنها تلويح بتطهير عرقي.

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