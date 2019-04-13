شرطة لندن تفتح النار صوب مركبة تعمدت الاصطدام بسيارة سفير أوكرانيا وتعتقل السائق

فتحت الشرطة البريطانية النار على مركبة خارج السفارة الأوكرانية غرب العاصمة لندن، وهشمت زجاجها الجانبي بعد ان قاد سائق المركبة سيارته بشكل متعمد واصطدم بسيارة السفير الأوكراني المتوقفة خارج المبنى، بحسب السفارة.

وهرعت الشرطة الى منطقة هولاند بارك وأغلقت الطرق المؤدية الى محيط السفارة ومنطقة نوتينغ هيل وحاصرت سيارة المهاجم الذي واصل الاصطدام بسيارة السفير على الرغم توقفها ومن وصول الشرطة.

السفارة الأوكرانية أضافت أن أحدا من العاملين بها لم يصب بأذى وأن الشرطة اعتقلت المهاجم، وقد أكدت شرطة لندن أن ضابطا فتح النار قرب الحادثة دون إعطاء المزيد من التفاصيل.