قوات حكومة الوفاق تسقط طائرة حربية لقوات المشير حفتر جنوب طرابلس

أكد الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق الليبية محمد قنونو إسقاط طائرة تابعة لقوات المشير المتقاعد خليفة حفتر جنوب طرابلس في منطقة وادي الربيع سوق الأحد.

المتحدث العسكري أضاف في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن الدفاعات الجوية والمضادات الأرضية أسقطت الطائرة، وقال إن مزيدا من التفاصيل سيعلن عنها في وقت لاحق بشأن نوع الطائرة ووضع قائدها.

وقد بدأت قوات ما يعرف باسم الجيش الوطني التابعة للمشير حفتر بحملة عسكرية مدعومة من جهات إقليمية ودولية بالهجوم على العاصمة طرابلس في غرب البلاد بحجة مكافحة ما يسمى الإرهاب.