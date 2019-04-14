أكثر من 120 قتيلا ونحو 600 جريح بسبب المعارك في طرابلس

قتل أكثر من 120 شخصا وجرح أكثر من 560 آخرين في العاصمة الليبية طرابلس، منذ شن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) المشير خليفة حفتر حملة عسكرية على المدينة المطلة على المتوسط في 4 نيسان/أفريل الحالي، بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية.

وقد أدان مكتب المنظمة الأممية في ليبيا على حسابه في تويتر على الانترنت، "الهجمات المتكررة ضد موظفي الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف في طرابلس".

من جانبه أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إلى أن المعارك تسببت إلى حد الآن في نزوح أكثر من 13 ألف شخص، منهم 900 شخص تم تجميعهم في مراكز إيواء.

وتدور معارك عنيفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية منذ الرابع من هذا الشهر، بين قوات حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ضد قوات حفتر التي تتخذ من الشرق الليبي مقرا لها. وإلى جانب المعارك الميدانية، يشن الطرفان غارات جوية على موقع بعضهما، ويتبادلان التهم بشأن استهداف المدنيين.

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