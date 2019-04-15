ميركل حزينة والفاتيكان مصدوم لحريق نوتردام وترامب يقترح حلا لإطفائه

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها شعرت بالحزن والأسف الشديد لرؤية صورالنيران وهي تدمركاتدرائية نوتردام في باريس ، والتي وصفتها بأنها "رمز لفرنسا وثقافتنا الأوروبية".

ونقل عن شتيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل قوله في تغريدة "نحن متضامنون مع أصدقائنا الفرنسيين"

ترامب يقترح حلا لاطفاء النيران

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فزعه اليوم الاثنين إزاء الحريق الذي يلتهم كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.

وقال ترامب على تويتر "إنه لأمر مروع للغاية رؤية الحريق الهائل في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام طائرات رش المياه لإخماده (الحريق). يجب التحرك سريعا!"

ماي متضامنة مع فرنسا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن قلبها مع فرنسا حيث دمر الحريق كاتدرائية نوتردام التي تعود إلى قرون في باريس.

وقال ماي في تغريدة على تويتر "مشاعري مع شعب فرنسا الليلة ومع خدمات الطوارئ الذين يقاتلون لإطفاء الحريق الرهيب في كاتدرائية نوتردام".

الفاتيكان في صدمة

قال المتحدث باسم الفاتيكان يوم الاثنين إن الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام في باريس تسبب في صدمة وحزن للفاتيكان

وقال اليساندرو جيسوتي في بيان "النبأ الرهيب للحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام رمز المسيحية في فرنسا وفي العالم استقبل في الكرسي الرسولي بصدمة وحزن."

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