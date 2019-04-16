ماكرون يعلّق حملته في انتخابات البرلمان الأوروبي بعد حريق نوتردام

قالت ناتالي لوازو السياسية الفرنسية المسؤولة عن إدارة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي إنه تم تعليق الحملة الانتخابية بعد حريق كاتدرائية نوتردام.

وكتبت لوازو على تويتر "نشعر جميعا بحزن عميق الآن. نتفهم أن قائمة ’رينيسانس’ جزء من الوحدة الوطنية في مثل هذا الوقت. لذلك نعلق الحملة حتى إشعار آخر".

ويخوض حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم بزعامة ماكرون انتخابات البرلمان الأوروبي بقائمة مرشحين تحمل اسم (رينيسانس).

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وكان حريق اندلع عند الساعة السابعة مساء الاثنين في الكاتدرائية التاريخية وأدى الى انهيار برج الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا وسقفها، ما أثار صدمة وحزنا في مختلف أرجاء العالم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين قبيل منتصف الليلة الماضية من أمام كاتدرائية نوتردام: لقد "تفادينا الأسوأ".

وأكد على إطلاق حملة لإعادة بناء الكاتدرائية، بما في ذلك جهود لجمع التبرعات ومناشدة الموهوبين من أنحاء العالم للمساهمة، وأضاف ماكرون الذي بدا متأثرا بشدة "سنعيد بناءها معا. ستكون بلا شك جزءا من المصير الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة".

والجدير ذكره أن مسؤولا|ً بقصر الإليزيه قال مساء أمس إن الرئيس ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة يوم الاثنين بسبب "الحريق المروع" في كاتدرائية نوتردام بباريس.