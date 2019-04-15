بالصور: حريق كاتدرائية نوترودام الشهيرة في باريس

صدم البارسيون والفرنسيون جراء الحريق العنيف الذي شب في كاتدرائية نوتوردام في باريس. وامتد الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من الاثنين، إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "مثل كل أبناء وطننا، أنا حزين هذا المساء لرؤية (الكاتدرائية)، وهي جزء منا جميعا، تحترق".

وقالت شاهدة تدعى جاسيك بولتوراك، التي كانت تتابع الحريق من الطابق الخامس لمبنى قريب، "بصورة أساسية دُمر السطح كله. لا أرى أي أمل في هذا المبنى".

... كاتدرائية نوترودام في باريس 2019/4/15 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية لا أنباء عن إصابات حاليا في حريق كاتدرائية نوتردام بباريس والسلطات ما زالت تحقق في سبب الحريق originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 4775 height 3122 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3272 height 1989 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2377 height 3500 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2293 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1868 height 1275 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2560 height 1440 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1719 height 2513 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2200 height 1391 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2333 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2334 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2322 صور الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتوردام الباريسية originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1820 height 1147 الرئيس الفرنسي يزور مكان الحادث originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1138 height 1745 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2515

وحاول رجال الإطفاء احتواء الحريق بخراطيم المياه وأخلوا المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة باريس.

كما جرى إخلاء المباني القريبة.

يعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

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