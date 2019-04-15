بالصور: حريق كاتدرائية نوترودام الشهيرة في باريس

صدم البارسيون والفرنسيون جراء الحريق العنيف الذي شب في كاتدرائية نوتوردام في باريس. وامتد الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من الاثنين، إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.
وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "مثل كل أبناء وطننا، أنا حزين هذا المساء لرؤية (الكاتدرائية)، وهي جزء منا جميعا، تحترق".
وقالت شاهدة تدعى جاسيك بولتوراك، التي كانت تتابع الحريق من الطابق الخامس لمبنى قريب، "بصورة أساسية دُمر السطح كله. لا أرى أي أمل في هذا المبنى".
وحاول رجال الإطفاء احتواء الحريق بخراطيم المياه وأخلوا المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة باريس.
كما جرى إخلاء المباني القريبة.
يعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.
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