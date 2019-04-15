المفوضية الأوروبية تعتزم بدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة

تلقّت المفوضية الأوروبية الضوءَ الأخضر من مجلس التكتّل، اليوم الاثنين، للبدء في محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

الاتحاد الأوروبي أوضح أنه معنيٌ بتوقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة على أرضية البيان المشترك الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي خلال زيارة رئيس المفوضية جان كلود يونكر إلى واشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب.

وكانت المفوضية الأوروبية تلقت في 11 نيسان/أبريل الجاري تصريحاً مبدئياً من ممثلي الدول الأعضاء في التكتّل للشروع في مفاوضات مع واشنطن تهدف إلى إصلاح العلاقة التجارية بينها وبين بروكسل.

وصوّتت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي لصالح التوصيات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، فيما صوّتت فرنسا بالرفض وامتنعت بلجيكا عن التصويت، وعلى ضوء ذلك، ستطلق المفوضية قاطرة مفاوضات بشأن اتفاقين؛ الأول حول تقييم نظم المطابقة، والثاني يتعلق بخفض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية.

و أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، أن المفاوضات مع واشنطن ستركّز على القضايا التجارية، معربة عن أملها بأن يساهم الاتفاق في التخفيف من حدة التوترات التجارية القائمة بين بروكسل وواشنطن.

ويأمل الأوروبيون أن يؤدي هذا الاتفاق، في حال تم التوصل إليه، إلى تحقيق زيادة إضافية في الصادرات نحو واشنطن تصل إلى 26 مليار يورو.

وكانت المفاوضات بين بروكسل وواشنطن بشأن اتفاق الشراكة، قد تعرقلت بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدّة الحكم، الأمر الذي أثار مخاوف من اختلاف معايير السلامة الغذائية المنتجات الزراعية على ضفتي الأطلسي.

وأكدت المفوضة سيسيليا مالمستروم على سعيها لإبرام هذا الاتفاق في غضون أشهر قليلة، مشيرة إلى أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق زيادة إضافية في الصادرات نحو واشنطن تصل إلى 26 مليار يورو.

يذكر أن واشنطن وبروكسل تخوضان حالياً نزاعا بشأن مزاعم متبادلة بتقديم دعم غير قانوني لشركتي الطيران العملاقتين. والقضية مطروحة في منظمة التجارة العالمية منذ حوالي 15 عاما وتتمخض كل حين وآخر عن انتصارات جزئية للجانبين.

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