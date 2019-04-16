السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وماكرون يؤكد: تفادينا الأسوأ

أكدت فرق الإطفاء في العاصمة باريس سيطرتها على الحريق في كاتدرائية نوتردام، معلنة تمكنها من إنقاذ الهيكل الأساسي للكاتدرائية، بعد أن شب حريق فيها أمس الاثنين.

غابريل بلوس المتحدث باسم فرق الإنقاذ قال:"تمكنا من السيطرة بالكامل على الحريق، والذي أخمد جزئيا، لا تزال هنالك بؤر مشتعلة نعمل على اخمادها".

وتم إطفاء الحريق تقريبا، بعدما ظل مستعرا لنحو ثماني ساعات، بحلول الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء بتوقيت وسط أوروبا. وفي وقت سابق حاول رجال الإطفاء الذين كانوا يكافحون للحيلولة دون انهيار أحد برجي الجرس الرئيسيين، إنقاذ الآثار الدينية والتحف الفنية التي لا تقدر بثمن. وأصيب أحد رجال الإطفاء بجروح خطيرة وهي الإصابة البشرية الوحيدة التي وردت تقارير عنها.

ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي. ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.

وعمل حوالي 400 إطفائي على إخماد الحريق، في محاولة لإنقاذ البرجين الأساسيين فيها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في الموقع قبيل منتصف الليل بقليل "تفادينا الأسوأ".

وأكد على إطلاق حملة لإعادة بناء الكاتدرائية، بما في ذلك جهود لجمع التبرعات ومناشدة الموهوبين من أنحاء العالم للمساهمة، وأضاف ماكرون الذي بدا متأثرا بشدة "سنعيد بناءها معا. ستكون بلا شك جزءا من المصير الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة".

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