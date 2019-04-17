ما الذي يدفع عناصر الشرطة الفرنسية للإنتحار بكثرة في السنوات الاخيرة؟

ارتفع عدد حالات الانتحار في صفوف الشرطة الفرنسية هذا العام حيث بلغ 25 منتحرا مقارنة مع أنه على مدار العقد الماضي حيث بلغ عدد المنتحرين في صفوف عناصر الأمن إلى 44 حالة حسب البيانات الرسمية.

و شهد العام 2014 بداية ارتفاع الظاهرة و بلغ عدد المنتحرين 55، وقفز العدد في 2019 ليبلغ في اول اربعة اشهر ما يقارب نصف عدد المنتحرين في العام 2014 في مجمله.

و بالحديث عن الاسباب قال فرانسوا جروسديدير، عضو مجلس الشيوخ ومقرر لجنة التحقيق في حالة انتحار قوات الأمن:

"إنهم يقومون باعمال خطيرة تؤثر على نفسياتهم بشكل متواصل خاصة مع تزايد التهديدات الارهابية، هم يطالبون بمزيد من الحماية القانونية والاجتماعية هنالك نوع من عدم الاستجابة لمطالبهم ذلك ما يستنزف تفكيرهم وطاقتهم الايجابية و يدفع بهم لليأس والانتحار، انه حقا امر مزعج كثيرا لنا كإدارة".