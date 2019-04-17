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المملكة العربية السعودية

فيديو يجمع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في أحد المطاعم بالرياض

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بقلم:  Euronews 
وليي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد
وليي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد
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انتشر مقطع فيديو مصور يظهر من خلاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يدخل بصحبة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أحد المطاعم في برج الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض، مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء.

وغرد أحد المستخدمين عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا "البنت تفاجأت وقالت : محمد بن سلمان، بتلقائية بدون ألقاب أو مقدمات، لأن هذا الشاب جعلنا نشعر بأنه ينتمي إلينا وننتمي إليه، حتى أصبح جزءًا من يومياتنا، يتشارك معنا الأهداف والطموح والتطلعات، سمو سيدي ولي العهد قائد نهضتنا الحديثة أثناء تواجده في مطعم في الرياض مع الشيخ محمد بن زايد".

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