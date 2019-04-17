شاهد: النيران تلتهم مبان ونفائس وكنوز لكاتدرائية نوتردام

"درة معمارية لذاكرة جمعية"، هكذا وصف البابا فرنسيس كاتدرائية نوتردام التي التهم حريق هائل أجزاءً منها الليلة الماضية، مدمّراً الكثير من النفائس والكنوز التي احتضنتها الكاتدرائية قروناً من الزمن.

وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أشار إلى أن هناك كنوزاً وقطعاً نفيسة تم إنقاذها، موضحاً أن بعض القطع الفنية، وبينها قطع مقدسة مثل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع أو لويس القديس الذي يعود للقرن الثالث عشر، نُقلت في بادئ الأمر إلى مجلس المدينة والآن ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.