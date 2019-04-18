شاهد: الشرطة التونسية تبحث عن هذه الأم التي أجبرت رضيعها على تدخين السجائر واحتساء البيرة؟

فتحت السلطات التونسية تحقيقا بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل. المقطع الذي أغضب الشارع التونسي أظهر شخصا وهو يجبر طفلا، لم يتجاوز عمره السنتين، على شرب البيرة وتدخين سيجارة. ويبدو أن السيدة التي ظهرت في المقطع هي والدة الطفل ولكن لم يتسن لنا التأكد من طبيعة علاقة السيدة بالرضيع.

والدته، إن كانت هي فعلا، لم تمنع الشخص المجهول من إجبار طفلها على التدخين بل وأخذت تشرح للطفل الذي لم ينطق لسانة بكلمة واحدة كيفية تدخين السجائر عن طريق سحب الهواء من السيجارة.

وبدى أيضا من المقطع أن هناك أشخاصا آخرين بمعية السيدة والشخص المجهول، الذي لم يظهر وجهه في المقطع، ففي نهاية المقطع تعالت ضحكات الحاضرين حين أكل الرضيع جزء من السيجارة.

وتجدر الإشارة أن ناشطين تونسيين ذكروا أن الواقعة حصلت في مدينة جمّال من ولاية المنستير، وسط شرق تونس.

وأخطر مندوب حماية الطفولة بولاية المنسير النيابة العامة وبالتالي أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه جاري البحث عن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

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