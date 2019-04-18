إكتشف قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز مهرجان كان 2019

كشف المنظمون لمهرجان كان السينمائي، الخميس، عن قائمة الأفلام التي ستتنافس على جوائز السعفة الذهبية للمهرجان في دورته الثانية والسبعين.

وتتشكل القائمة لهذه السنة من 19 فيلما سينمائيا من بلدان متختلفة تتنافس بالمهرجان الذي سيقام ما بين 14 و25 من شهر مايو.

وأتت القائمة كالآتي:

- الفيلم الأمريكي "ذي ديد دونت داي" أو الميت لا يموت، للمخرج جيم غارموس، وهو الفيلم الذي سيكون العرض الافتتاحي للمهرجان.

-الفيلم الإسباني "ألم ومجد"، للمخرج بيدرو ألمودوفار.

- فيلم الخائن للمخرج ماركو بيلوكتشيو.

- فيلم بحيرة غوس البرية للمخرج الصيني ديو يينان.

- الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي"، للمخرج بونغ جون هو.

- الفيلم البلجيكي "الشاب أحمد"، للمخرجين جون بيار و لوك داردان.

- فيلم "روبيه"، ضوء للمخرج أرنود ديبلوشان.

- فيلم "ماتياس وماكسيم" للمخرج اكزافي دولان.

- فيلم جوي الصغير، من إخراج جيسيكا هوسنر.

- فيلم "آسفون اشتقنا إليك"، لدو كن لواش.

-فيلم البائسون للمخرج لادج لي وهو فيلم قصير حاز على جائزة أحسن فيلم قصير في مهرجان موسكو للأفلام.

- الفيلم الامريكي الألماني "حياة خفية" للمخرج تيرانس ماليك.

-فيلم "باكورو" للمخرجين كلبر مندونسا فيلو وجوليانو دورنلس.

-"لا غوميرا" من إخراج مخرج كورنيليو برومبيو.

- "فرانكي" من إخراج إرا سلشي.

- "صورة لفتاة على النار"، للمخرجة سيلين سياما.

- " إت ماست بي هافن" من إخراج غليا سليمان.

- "سيبلي" من إخراج جيستن تريات.

تابعونا على الفايسبوك والواتس أب: