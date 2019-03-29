رحيل سيدة السينما الفرنسية آنييس فاردا عن 90 عاما

توفيت المخرجة الفرنسية البلجيكية الأصل آنييس فاردا في منزلها بباريس، يوم الجمعة، عن عمر يناهز 90 عاما وفقا لما أعلنته شركة سينيه تماري للإنتاج التي تملكها.

وكانت فاردا إحدى رواد الموجة الجديدة في السينما الفرنسية في الخمسينيات والستينيات وعاصرت مخرجين منهم فرانسوا تروفو وجان لوك جودار.

وحصلت فاردا على جائزة أوسكار شرفية في عام 2017 عن مجمل أعمالها التي شملت أفلاما كلاسيكية مناصرة للمرأة مثل (كليو فروم 5 تو 7) و(ذا غلينرز آند آي).

وعُرض آخر أفلامها "فاردا آند آي" في مهرجان برلين السينمائي في فبراير شباط وحصل على جائزة شرفية.

وولدت فاردا سنة 1928 في بلجيكا، و انتقلت مع والديها للعيش في فرنسا، ودرست التصوير الفوتوغرافي في باريس.

وأخرجت اول عمل سينمائي لها حينما كانت في عمر 26 عاما.

ونعى وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر الفقيدة في تغريدة له، قائلا " مصدوم حزين و مفجوع هذه المشاعر التي تصاحب فقداننا أحد أعظم الفنانين في عصرنا أنييس فاردا، أظهر لكي احترامي وامتناني وإعجابي".

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