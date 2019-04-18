فيديو: صناعة توابيت فاخرة تجسد مهنة المتوفى في غانا

انتشرت صناعة التوابيت الفاخرة والمصممة خصيصا لكل شخص في غانا في السنوات الأخيرة. هذه التوابيت ليست توابيتا عادية، فهناك معنى رمزي وراء كل تصميم.

يصنع النجارون التوابيت بتصاميم مختلفة تمثل مهنة الشخص المتوفى. وتعكس صناعة هذه التوابيت، اعتقاد العائلات الغينية بأهمية العمل الذي يمارسه الشخص أثناء حياته وضرورة تذكيره به بعد الحياة. ويشمل الاعتقاد لدى بعض العائلات الغينية بأن المتوفى سيستمر بممارسة مهنته بعد الموت.

وتأتي صناديق التوابيت بأشكال وألوان مختلفة، فهناك توابيت على شكل سفن ومبان وحيوانات وسيارات وغير ذلك.

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