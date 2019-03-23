بوروندي تتأهل لكأس الأمم الافريقية لأول مرة بتعادلها بهدف مع الغابون

تأهلت بوروندي إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لأول مرة بعد أن نجحت في الغاء خطورة مهاجم الجابون بيير-إيمريك أوباميانج لتنتزع النقطة التي كانت بحاجة إليها بالتعادل 1-1 يوم السبت.

وبهذه النتيجة ضمنت بوروندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة لتنضم إلى مدغشقر وموريتانيا وهي الدول التي تأهلت للنهائيات لأول مرة وأثار الإنجاز احتفالات صاخبة في الدولة الصغيرة الواقعة في شرق افريقيا.

وبينما كانت بوروندي في حاجة للتعادل فقط، كان على الجابون، التي استضافت النهائيات في 2017، الفوز في بوجمبورا لتنضم إلى مالي الفائزة بصدارة المجموعة في النهائيات الموسعة التي تضم 24 فريقا في مصر خلال يونيو حزيران ويوليو تموز.

ولم تستطع بوروندي التسجيل عدة مرات بفضل أداء بطولي من حارس الجابون المخضرم ديدييه أوفونو قبل أن ينجح سيدريك أميسي أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 75.

لكن الاحتفالات تأجلت حتى صفارة النهاية بعدما أدركت الجابون التعادل قبل ثماني دقائق على النهاية عندما وضع عمر نجاندو مدافع بوروندي الكرة في شباك فريقه بالخطأ.

وقدم أوباميانج مهاجم أرسنال والجابون مباراة هادئة ولم ينجح منتخب بلاده في تسجيل الهدف الثاني الذي كان يحتاجه للتأهل إلى النهائيات.

واختتمت الكاميرون حاملة اللقب، التي كانت ستستضيف نهائيات 2019 قبل نقل البطولة إلى مصر وسط مخاوف من تأخر استعداداتها، مشوارها في التصفيات بالفوز 3-صفر على جزر القمر.

وكان المنتخب الكاميروني ضمن بالفعل مكانه في النهائيات قبل المباراة لكنه أنهى مشواره في المجموعة الثانية بفوز مريح بعدما هز إيريك مكسيم شوبو-موتنج وكريستيان باسوجوج وكلينتون نجي الشباك في ياوندي.

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