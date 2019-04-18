دولة أوروبية هي الأكثر إنتاجية في ساعة العمل...تعرف عليها

هل الأوروبيون الذين يعملون ساعات أطول، هم بالضرورة أكثر إنتاجية؟

وهل يحقق الأوروبيون الذين يعملون أيام عمل أكثر، إنتاجية أفضل؟

سؤال أجابت عنه بالنفي دراسة موجزة قام بها مؤتمر النقابات العمالية في المملكة المتحدة (TUC).

لتجد بعد مقارنة بيانات من اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي في عام 2018، أنه على الرغم من أن العمال المتفرغين في المملكة المتحدة لديهم أطول أسبوع عمل، إلا أنهم كانوا أيضاً أحد أقل البلدان إنتاجية!

على الجانب الآخر، سجلت الدانمارك أقصر أسبوع عمل، ولكنها كانت ثاني أكثر الدول إنتاجية في أوروبا بعد إيرلندا!

حيث تم قياس الإنتاجية على أساس الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة.

في إيطاليا، ارتبط أسبوع العمل المنخفض بتدني الإنتاجية - احتل الإيطاليون المرتبة الثانية إلى جانب هولندا وبلجيكا لأدنى ساعات العمل في أوروبا، ولكنهم كانوا أيضاً أقل إنتاجية بنحو 30٪.

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لكن لا يمكننا أن نكون متسرعين في الحكم على الإيطاليين. ففي حين إن إنتاجيتهم تتضاءل مقارنة بالنتائج التي شوهدت في هولندا وبلجيكا، إلا أنها متوسطة إلى حد ما عندما ننظر إلى دول أوروبا بشكل عام وعلى النطاق الأوسع.

عمل الموظفون بدوام كامل في الاتحاد الأوروبي 40.2 ساعة في المتوسط أسبوعياً في عام 2018، مع إنتاجية تبلغ 91.4٪ في الساعة.

عمل الإيطاليون في المتوسط 39 ساعة، وكان إنتاجهم أقل بنسبة 0.8٪ فقط من المتوسط الأوروبي.

وتعليقاً على نتائج المملكة المتحدة، قالت السكرتير العام لـ TUC فرانسيس أوغرادي إن ثقافة الساعات الطويلة "لا شيء يفتخر بها".

"إنها تسلب العمال من حياة منزلية لائقة ووقت مع أحبائهم"، "لقد أظهرت بلدان أخرى أن تقليل ساعات العمل ليس مفيداً للعمال فحسب، بل يمكن أن يعزز الإنتاجية".

استناداً إلى النتائج التي توصل إليها، قال TUC إنه يدعم تقليص عدد ساعات العمل الإجمالي، بما في ذلك تقديم المزيد من أيام العطل الرسمية، وأربعة أيام عمل في الأسبوع.

وكانت دراسة تجريبية أجرتها العام الفائت شركة نيوزيلندية استغرقت 8 أسابيع بمنح الموظفين 3 أيام عطلة أسبوعية، والعمل 4 أيام بدلاً من خمسة، مع الالتزام بساعات العمل وكافة المزايا والشروط. قد أفرزت نتيجة مدهشة حسب ما ذكر المدير التنفيذ لشركة "بيربيتشيول غارديان" أندرو بارنيس، مشيراً إلى أن الشركة حققت زيادة في الإنتاجية بنسبة 20 بالمئة بعد تخفيض أيام العمل من 5 إلى 4 أيام.