أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة...ماذا تعرف عنه؟

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة وفد بلاده إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث ظلت البلاد مجمدة بأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي.

وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية في بيان لها "بعد أن نظر إلى 800 ألف عامل أمريكي كبير لم يتلقوا رواتبهم، ولضمان قدرة فريقه على المساعدة حسب الحاجة، ألغى الرئيس ترامب رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا" يوم الخميس.

ما هو إغلاق الحكومة الأمريكية وما مدى الضرر الذي يلحقه بالحكومة؟ يورونيوز تجيب عن أسئلتكم الملحة حول المأزق السياسي في واشنطن.

ما هو اغلاق الحكومة؟

في السياسة الأمريكية، يحدث إغلاق الحكومة عندما يفشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون، يقدم الأموال الفيدرالية إلى الوكالات أو البرامج الحكومية.

عندما يحدث هذا النوع من السيناريوهات، يفرض قانون الولايات المتحدة أن تبدأ الحكومة "إيقاف" الأنشطة المتضررة، وأن تعطي إجازة مؤقتة للموظفين غير الأساسيين في هذه الوكالات.

ومع ذلك، يجب على الموظفين الأساسيين مواصلة العمل بدون أجر حتى تعيد الحكومة فتح أبوابها. ويشمل هذا الكوادر الطبية في المستشفيات، وموظفي إدارة أمن النقل الذين يشرفون على أمن المطار.

كيف بدأ هذا الاغلاق؟

بعد مأزق بين الكونغرس الأميركي والرئيس ترامب حول تمويل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، خسرت أطراف كبيرة من الحكومة تمويلها، واضطرت إلى الإغلاق، وبدأت إغلاق الحكومة جزئياً في 22 كانون الثاني (ديسمبر) 2018.

ما هي الهيئات الحكومية التي تأثرت؟

وكانت الوكالات الحكومية التي تأثرت بشكل رئيسي هيالأمن الوطني، والنقل، والتجارة، والداخلية، والزراعة، والإسكان، والتنمية الحضرية، والعدالة.

كما يتعين على وكالة ناسا ووكالة الضرائب الأمريكية، مصلحة الضرائب، أن تضع معظم موظفيها في إجازة مؤقتة.

من الذي عليه العمل بدون أجر؟

من المتوقع أن يستمر موظفو الإصلاح، ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمرشدون الأمريكيون، وموظفو إدارة أمن النقل، وضباط حرس الحدود، وموظفو خفر السواحل، ورجال الإطفاء في الأحراج، وخبراء الطقس في العمل بدون أجر.

هل تتأثر الفوائد الحكومية؟

لا، لأن الضمان الاجتماعي لديه مصدر تمويل خاص به وسيواصل إصدار الاستحقاقات.

وهذا يعني أن العائلات التي تتلقى قسائم الطعام أو الفوائد الصحية لن تتأثر.

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متى سينتهي؟

لا أحد يعرف على وجه اليقين من الذي سيعطي أمر الإلغاء أولاً، ترامب أم الكونغرس. ولكن هنا بعض الاحتمالات لكيفية إنهاء الاغلاق.

يعطي ترامب في البداية

استقالة موظفي أمن المطار من وظائفهم، وسلامة الغذاء، والمواقع الحكومية غير الآمنة، وهذه بعض الأشياء التي قد تجعل رئيس الولايات المتحدة يفكر في قراره الاستمرار في التمسك.

عقد ترامب والكونغرس صفقة

قد يكون من الممكن عقد صفقة بين ترامب والكونغرس لحل الاغلاق وإعادة فتح الحكومة جزئياً. لكن في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعداً بدرجة كبيرة.

أقر مجلس النواب الذي يتزعمه الديمقراطيون مشاريع قوانين قصيرة الأجل لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة، لكنه منع من قبل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي رفض السماح بأرضية للتصويت عليها، مشيراً إلى عدم وجود دعم من البيت الأبيض.

إعلان حالة الطوارئ الوطنية

يعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية، التي يتم الاحتفاظ بها عادة في أوقات الأزمات عندما يحتاج البيت الأبيض إلى تجاوز الكونغرس للحصول على الأموال بسرعة.