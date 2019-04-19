قطيع كلاب يخطف رضيعا من سريره والأب يصارع لانقاذه

تمكّن والدٌ أسترالي اليوم الجمعة من إنقاذ طفله الرضيع من بين فكّ كلب "الدانغو" بعد أن دخل إلى منزل متنقل "كرافان" وحمل الطفل بفمه وغادر متوجهاً إلى داخل الغابة في جزيرة فريزر بولاية كوينزلاند.

وأوضح رجال الإنقاذ أنه وبينما كان أفراد الأسرة نياماً، دخل كلب "الدانغو" إلى "الكرفان" وتناول طفلاً يبلغ من العمر 14 شهراً من السرير، وأثناء مغادرته استقيظ والدا الطفل على صراخه، واندفع الأبُ خلف الكلب ليجد أن قطيعاً بانتظاره، فبدأت بينهم معركة تمكّن الأب بعدها من إنقاذ طفله.

وأضاف المسعفون أن الطفل أُصيب بجروح في رأسه جرّاء الهجوم، وقد تمّ نقله جواً إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأشار فرانك بيرتولي قائد الطائرة أن الطفل المصاب هو الثالث الذي يتعرّض لهجوم من كلاب "الدانغو" في الجزيرة هذا العام.

وجزيرة فريزر جزء من حديقة وطنية أسترالية، تشتهر بالغابات المطيرة والأراضي الرطبة والكثبان الساحلية الواسعة، ولطالما تصدر السلطات في الجزيرة تحذيرات للسوّاح لتجنّب ترك فضلات الطعام وراءهم وكل ما من شأنه أن يجذب كلاب "الدانغو" أو أن يثير غضبها.

و"الدانغو" كلبٌ نحيل وله رأس عريض نسبيا وأنف طويل وأذنان مدببتان وذيل كثيف الشعر ويتراوح وهو من أكبر الكلاب المفترسة في أستراليا، يعتقد أنّه من سلالة الكلاب شبه المستأنسة من شرق أو جنوب آسيا، التي عادت إلى أسلوب حياة البرية عند إدخالها إلى استراليا، وعلى هذا الاساس أدرج البعض هذا الكلب ضمن سلالة الذئب الرمادي.

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