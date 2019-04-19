شاهد: اليهود الإسرائيليون يستعدون للاحتفال بعيد الفصح

وضع اليهود في مدينة القدس اللمسات الأخيرة لاحتفالات عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة 19 نيسان/أبريل. ففي الحي اليهودي للارثودوكس المتشددين يحرق اليهود بقايا الأطعمة المخمرة الموجودة في منازلهم قبل بداية الاحتفال.

أما خلال الاحتفال، فيمتنع اليهود عن أكل وتخزين المنتوجات الغذائية المشتقة من حبوب مخمرة، والمعروفة لديهم ب"شميتز". كذلك يقوم اليهود بغسل أواني الطبخ المعدنية في الماء المغلي، ويقفون في طوابير طويلة لإنجاز المهمة.

وكانت مجموعة يهودية من اليمين المتطرف تجمعت بداية الأسبوع على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى، حيث قبة الصخرة في القدس المحتلة، للمشاركة في قربان عيد الفصح السنوي، حيث نفخوا في المزامير وأقاموا صلواتهم ورقصوا وغسلوا الأرجل، قبل ذبح خروف، قائلين إنهم يودون لو قاموا بهذه الطقوس في موقع المسجد، ولكن الشرطة الاسرائيلية منعتهم.

ويعتقد اليهود أن موقع المسجد الأقصى كانت توجد فيه قديما معابد يهودية. ويحيي اليهود عيد الفصح إحياء لذكرى هجرة بني إسرائيل من مصر ورحلتهم في الصحراء، في العهد القديم.

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