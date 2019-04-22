شاهد: رش الفتيات بالمياه لزيادة خصوبتهن... تقليد مجري قديم للاحتفال بعيد الفصح

يحتفل المجريون بعيد الفصح على طريقتهم الخاصة، والفتيات هن أكثر من يستمتع بهذه الطريقة التقليدية الطريفة.

في مدينة زينتندري، الواقعة شمال العاصمة بودابيست تستعد الفتيات اللواتي لم تتجاوز أعمارهن الخمسة عشرة سنة للتقليد، فيرتدين ملابس خفيفة سهلة الطي ثم يتم إفراغ دلاء مملوءة بالماء عليهن ويتكفل فتيان الحي بالمهمة إلى أن تتبلل ملابس الفتيات بالكامل، ضمن تقليد قديم يعرف باسم "سقي النساء" وهو من الطقوس القديمة التي تعود إلى عصر ما قبل المسيح.

ما هو أصل هذا التقليد؟

يتعين على فتيان المدينة اختيار الفتيات غير المتزوجات لسكب الماء عليهن، وطبقا للتقليد فإن عملية "السقي" تزيد من خصوبة الصغيرات وتجعل منهن أمهات أفضل في المستقبل. كما يرمز التقليد إلى الفتيات وكأنهن زهور بحاجة إلى الري الدائم بالماء كي لا تذبل.

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خلال الاحتفالات التي أقيمت يوم الاثنين بالقرب من متحف المدينة، شاهد السياح فتيات وهن يركضن مبلّلات من أجل تغيير ملابسهن لتبدأ بعد ذلك عملية عصر الملابس أمام أعتاب المنازل القديمة فيما يقوم الفتيان بالرقص احتفالا بـ"ريّ الفتيات".

وطبقا للتقاليد، يقوم الشباب بتقديم البيض إلى الفتيات باعتباره أحد رموز عيد الفصح وعادة ما يأكله المسيحيون عند نهاية صيامهم عن جميع أنواع اللحوم.

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