تعرف على القانون الألماني الذي يحظر الرقص في جمعة الآلام

تحظر جميع الولايات الألمانية بشكل جزئي أو كامل الرقص خلال "جمعة الآلام" وهو أول أيام في إجازة عيد الفصح المسيحي، فما هي طبيعة هذا القانون الغريب؟

في 12 ولاية ألمانية من أصل 16، يحظر القانون الرقص بالأماكن العامة طوال اليوم بينما يُمنع خلال ساعات محددة في الولايات الأربع الأخرى مثل ولاية برلين التي يقع فيها الراقصون تحت طائلة القانون بين الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وتحيي جمعة الآلام ذكرى صلب المسيح طبقاً للعقيدة المسيحية، وهو الدافع الرئيسي لإصدار القانون حتى يمكن أن يكون يوماً للحداد.

وتشهد بعض الولايات الأخرى تطبيقاً أكثر صرامة للقانون كولايتي بادن-فورتيمبرج وبافاريا اللاتي تحظران الرقص بدءاً من يوم خميس العهد وحتى بداية سبت النور.

ويعاقب القانون البافاري المخالفين بغرامة تصل إلى 10 آلاف يورو حيث تحظر المقاطعة أيضاً مجرد الاستماع إلى الموسيقى بالأماكن العامة والحانات. وفي ولاية شمال الراين-فيستفاليا يحظر حتى تشغيل الموسيقى بالمطاعم خلال جمعة الآلام.

وعلى الرغم من قيام عدة حملات نادت بإلغاء القانون إلا أن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف عام 2017 أظهر رضاء أكثر من نصف الألمان عن القانون.

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