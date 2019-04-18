شاهد: البابا فرانسيس يغسل ويقبل أقدام سجناء في خميس العهد

غسل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أقدام 12 سجيناً بسجن بالقرب من العاصمة الإيطالية روما ضمن طقوسه المتبعة قبيل عيد الفصح.

وحث بابا الفاتيكان السجناء على مساعدة بعضهم البعض خلال التقليد الذي يحاكي قيام المسيح بغسل أقدام تلاميذه طبقا للعقيدة المسيحية.

وعكف البابا على إقامة مراسم الخميس العهد قبل عيد الفصح بأحد السجون خلال الأعوام الماضية لتدعيم رسالة مفادها ان حتى أهم رموز المجتمع يجب عليهم خدمة المهمشين فيه.

وقال البابا: "الأسقف ليس الأكثر أهمية، بل يجب أن يكون الأكثر خدمة (للناس)".

وأضاف البابا موجهاً حديثه للسجناء بأن عليهم جعل المعارك التي تنشب بينهم داخل السجن معارك حوادث "عابرة".

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وأكمل البابا غسل وتجفيف وتقبيل أقدام تسعة سجناء إيطاليين وبرازيلي ومغربي وإيفواري. واحتاج البابا للمساعدة على النهوض نظراً لمعاناته من التهاب العصب الوركي المعروف "بعرق النساء".

واعتاد البابوات السابقون إقامة طقس خميس العهد في واحدة من كبرى كاتدرائيات روما حيث يغسلون أقدام 12 قسيسا. لكن البابا فرنسيس نقله إلى أماكن احتجاز مثل السجون ومراكز المهاجرين ونزل المسنين وذلك للتأكيد على رمزيته.

وسافر البابا هذا العام إلى سجن في بلدة فاليتري على بعد 40 كيلومترا تقريبا جنوبي العاصمة الإيطالية روما.

وهذه هي المرة الخامسة منذ انتخابه في 2013 التي يقيم فيها البابا هذا الطقس.