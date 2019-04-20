السلطات السودانية تعتقل رموزا من نظام البشير

اعتقلت السلطات السودانية قيادات عليا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق. ومن بين المعتقلين يوجد رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون وعلي عصمان طه النائب الأول للرئيس المخلوع عمر البشير، والمساعد السابق عمر الجاز والأمين العام للحركة الإسلامية أحمد حسن الزبير ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر.

أما نافع علي نافع مساعد الرئيس السابق ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر فقد وضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وكانت وكالة السودان للأنباء ذكرت نقلا عن بيان، أن النائب العام أمر يوم السبت بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام، والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وأضافت الوكالة أن النائب العام الوليد سيد أحمد وجه خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يطلب فيه رفع الحصانة عن عدد من منسوبي الجهاز، للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير شباط.

إلى ذلك قال المجلس العسكري الانتقالي إنه سيسحب جميع العسكريين الثمانية برتبة فريق من جهاز الأمن الوزطني والاستخبارات، كجزء من عملية إعادة الهيكلة.

للمزيد على يورونيوز:

أيقونة الثورة السودانية لـ"يورونيوز": سنوات حكم البشير أظلم عقود مرت على الشعب السوداني

النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير في غسل الأموال