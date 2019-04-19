"تجمع المهنيين السودانيين" يحدد موعد إعلان أسماء أعضاء المجلس الرئاسي المدني

أعلن "تجمع المهنين السودانيين"، الذي يقود المعارضة في السودان، الجمعة، عزمه إنشاء سلطة مدنية بعد أن طالب من الجيش تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية في بيان "سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس المدني المسؤول عن تسيير شؤون البلاد في مؤتمر صحفي يوم الأحد على الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش أمام مقر الجيش في الخرطوم".

وقال أحمد الرابية أحد قادة تجمع المهنيين السودانيين لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن نطالب بأن يحل المجلس المدني، الذي سيضم ممثلين عن الجيش، محل المجلس العسكري الإنتقالي".

ومنذ السادس من شهر أبريل نيسان، يتجمع آلاف السودانيين أمام وزارة الدفاع.

وقام الجيش بعزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أربعة أشهر من الاحتجاج الشعبي الذي اندلع في البداية بسبب ارتفاع سعر الخبز ثلاث مرات.

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ويطالب المتظاهرون بحل المجلس العسكري الانتقالي وتثبيت سلطة مدنية.

وكان المجلس العسكري قد وعد بتشكيل حكومة مدنية ولكن دون تحديد موعد بعد المرور بمرحلة انتقالية لمدة عامين.

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