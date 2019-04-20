فيديو: مقتل 3 متسلقين محترفين في انهيار ثلجي في كندا

توفي ثلاثة من أبرز متسلقي الجبال في العالم خلال انهيار ثلجي وقع أثناء محاولتهم تسلق جبال روكي في كندا.

وتم إعلان وفاة المتسلقين النمساويين ديفيد لاما (28 عاماً) وهانزيورغ أوار (35 عاماً) والأمريكي جيس روسكيلي (36 عاماً) بعد أيام من اختفائهم خلال رحلة تسلق قمة هاوز النائية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

نعي للمتسلقين الثلاثة

وأبلغ والد روسكيلي السلطات الكندية باختفاء المتسلقين يوم الأربعاء بعد فشله في التواصل مع ابنه كما كان مقرراً قبل بداية الرحلة.

وحدد أعضاء مهمة الإنقاذ موقع حطام الانهيار الثلجي ووجدوا بعض من أدوات المتسلقين بالإضافة إلى جسد أحدهم وقد دفن جزء منه تحت الثلوج.

واشتهر الثنائي النمساوي بتسلقهما لبعض من أصعب وأعلى القمم حول العالم، كذلك كان روسكيلي أصغر من صعد لقمة إيفرست حين كان في العشرين من عمره عام 2003.

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