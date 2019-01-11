شاهد: انهيار ثلجي قوي يدمر الطابق الأرضي لفندق في سويسرا

قالت الشرطة السويسرية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة خلال انهيار ثلجي قوي ألحق الضرر بأحد الفنادق في شرق سويسرا بعد ظهر الخميس. وأضافت الشرطة أن كميات الثلوج تدفقت بقوة على الطابق الأرضي لندق سانتيس الواقع على طريق جبل شواقلاب وحطمته تماما، كما ألحق الإنهيار الثلجي الضرر ببعض المنازل.