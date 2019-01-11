شاهد: انهيار ثلجي قوي يدمر الطابق الأرضي لفندق في سويسرا

قالت الشرطة السويسرية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة خلال انهيار ثلجي قوي ألحق الضرر بأحد الفنادق في شرق سويسرا بعد ظهر الخميس. وأضافت الشرطة أن كميات الثلوج تدفقت بقوة على الطابق الأرضي لندق سانتيس الواقع على طريق جبل شواقلاب وحطمته تماما، كما ألحق الإنهيار الثلجي الضرر ببعض المنازل.
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وقامت الشرطة وفرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولى للمصابين في مكان الحادث وعادوا الى منازلهم. وشهدت سويسرا وبعض المدن الأوروبية المجاورة عاصفة ثلجية خلال هذا الأسبوع. وامتدت موجة الثلوج الكثيفة إلى مدينة زيورخ السويسرية التي شهدت حادث اصطدام قطار بأشجار سقطت على السكك.