أكثر من 42 قتيلا و280 جريحا في تفجيرات بسريلانكا

أكثر من 42 قتيلا و280 جريحا في انفجارات وقعت في كنيستين وفندقين بسريلانكا في عيد القيامة هذا الأحد. وحسب مصالح الشرطة السريلانكية فقد وقعت الانفجارات في فندقين وكنيسة في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

وقال مصدر في فريق المتفجرات بالشرطة إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان انتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفا: "فرقنا تشارك في نقل الضحايا". وأكدت مصادر من فندقين سياحيين بارزين في كولومبو التفجيرات ولكنها لم تذكر أي تفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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