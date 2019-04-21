بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات أوكرانيا وممثل كوميدي الأقرب للفوز بالرئاسة

بدأ الناخبون في أوكرانيا الأدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي يمكن أن تسفر عن وصول ممثل كوميدي ليس له خبرة سياسية سابقة إلى منصب الرئيس في بلد يواجه حربا ويسعى إلى تغيير شامل.

وتصدر الممثل فولوديمير زيلينسكي استطلاعات الرأي في مواجهة الرئيس الحالي بترو بوروشينكو الذي أدت جهوده غير الموفقة لمعالجة الفساد وتدني مستويات المعيشة إلى تراجع شعبيته.

ويجري التنافس على رئاسة بلد يقع على خط مواجهة الغرب مع روسيا عقب الاحتجاجات التي وقعت في الشوارع في 2014 وضم القرم. وتعهد كل من المرشحين ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب. ويسعى المستثمرون أيضا إلى الحصول على ضمانات بأن يعجل من سيفوز في الانتخابات بالإصلاحات اللازمة لاستمرار تدفق المساعدات الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي المطلوب بشدة.

ووفق استطلاعات الرأي فإن زيلينسكي سيحصل خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على ما نسبته 72 بالمائة من الأصوات، في حين سيحصل بورشينكو على 25 المائة.

من هم مرشحا الانتخابات؟

زيلينسكي كان درس الحقوق في جامعة كييف، لكنه لم يعمل بشكل احترافي في المجال القانوني، ذلك أن الأضواء وحب الفن كان اختطفته وهو في السابعة عشر من العمر، وقد اشتهر بمسلسل وفيلم "خادم الشعب"، حيث جسد دور المعلم المثقف الذي يلزم الطلبة والشعب على خوض الانتخابات ويفوز بها، ليواجه بعدها أساطين الفساد ضمن قوالب كوميدية لا تخلو من الإثارة والتشويق.

أما بوروشنكو، فهو رجل أعمال أوكراني وسياسي و وزير سابق ويُعتبر من أكثر الأشخاص نفوذا في المشهد السياسي داخل البلاد، وكان انتخب رئيساً لأوكرانيا في العام 2014، وحرص خلال سنوات حكمه على التقارب مع الغرب، وتدعيم جيش البلاد، وإطلاق قاطرة إصلاحات اقتصادية ما لبثت أن اصطدمت بحالة الفساد التي عجز بوروشنكو عن مكافحتها.

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