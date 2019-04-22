نيسان ترفع دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غضن

قالت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات الاثنين إنها رفعت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني. وأكدت نيسان أنها أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي.
وأضافت نيسان في بيان على موقعها الإلكتروني "مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماما ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- شاهد لحظة الاعتداء على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا
- "صدفة سيئة" تدفع بحارسة للوقوع بين أنياب نمر في حديقة حيوان أمريكية
- ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط الجنسية عن 551 شخصا
ومن المتوقع أن يوجه ممثلو الادعاء في طوكيو اتهامات لغصن الاثنين بالخيانة الجسيمة للأمانة. وسيكون هذا رابع اتهام يوجه لغصن منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. ونفى غضن كل الاتهامات الموجهة له.