سامسونغ تؤجل مناسبات إعلامية لهاتفها "غالكسي فولد" بسبب اكتشاف عيوب فيه

قال مسؤول في سامسونغ إلكترونيكس إن شركة صناعة الهواتف الذكية أرجأت مناسبات إعلامية لهاتفها غالاكسي فولد كانت مقررة هذا الأسبوع في هونغ كونغ وشنغهاي، وذلك بعد أيام من حديث مراجعين للهاتف القابل للطي عن عينات معيبة.

ولم يوضح المسؤول الأسباب ولم يذكر موعدا جديدا.

وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 أبريل/ نيسان بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.

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وقالت سامسونغ إنها تلقت تقارير "قليلة" عن أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف البالغ سعره 1980 دولارا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غالاكسي نوت 7 في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، إذ سحبته الشركة من المنافذ في نهاية المطاف، وهو ما كلفها الكثير.

وقال مسؤول سامسونغ يوم الاثنين إن الشركة تحقق بعناية في التقارير كما سبق أن أعلنت، ورفض التعليق عما إذا كان هناك تغيير في موعد الطرح بالولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لبدء مبيعات كويا الجنوبية وأوروبا في مايو/ أيار، في حين لم تكشف بعد عن موعد بدء مبيعات الصين.