الخارجية الأمريكية: 10 ملايين دولار لمن يعطي معلومات توقف تمويل حزب الله

عرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قد تساعد في وقف تمويل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

ويأتي الإعلان عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وسط قلق واشنطن المتزايد من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.

وزاد نفوذ حزب الله الإقليمي مع إرساله مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في سوريا حيث يقاتل دعما للرئيس بشار الأسد.

وكان قائد حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد ألمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى إمكانية قيام إيران وحلفائها بالرد إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات ضدهم إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا اتخذت واشنطن إجراءات "تهدد شعبنا".

وأتى تعليق أمين عام حزب الله رداً على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقال نصر الله آنذاك إن "إقدام الولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في وقت سابق هذا الأسبوع هي خطوة تعكس فشل السياسة الأمريكية في المنطقة".