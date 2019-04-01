زعيم حزب الله يظهر في إعلانات شركة ملابس عالمية

لم يستمر الإعلان الذي نشرته شركة ملابس H&M العالمية سوى ساعات عدة على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تضطر الشركة إلى سحبه واستبداله بصور أخرى، بعد أن أثار ضجة واسعة، وسط مطالبة المعترضين بإزالة الصور.

الشركة والتي نشرت عبر صفحاتها على موقع فيسبوك وتويتر، صورتين لرجل يرتدي بدلة في دعاية لمنتج جديد، انتقلت إلى الواجهة وأصبحت حديث الناس في الساعات الأخيرة.

وبدا في الإعلان الذي تم التسويق له، رجل جالس في إحدى الأماكن العامة، يقرأ صحيفة باللغة الإنجليزية، وظهرت صورة لزعيم حزب الله حسن نصرالله في أسفل الصحيفة من الجهة الخلفية.

How to do tailoring this season? With the right cut and well chosen accessories. #HMMan https://www2.hm.com?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=1119a_fresh_florals Publiée par H&M sur Lundi 25 mars 2019

الإعلان والذي بدا غريبا بالنسبة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي جاء كمادة دسمة للتنمر والسخرية، وبين مناصر ورافض انقسمت الآراء.

ولم تصرح الشركة حتى هذه الأثناء عن السبب الرئيسي وراء استخدام صورة نصرالله في إعلاناتها والهدف منها.

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