يوم الأرض 2019: مبادرات وسلوكيات فردية قد تساهم في الحد من تدمير الأرض

بعد 50 عامًا من ترسيم يوم الأرض في 22 أبريل/ نيسان 1970، تحتفل أكثر من 190 دولة بيوم الأرض السنوي للعام 2019 بغية زيادة الوعي بالقضايا البيئية نظرا لأهميتها التي تستمر في النمو مع مرور السنين. لماذا وكيف هذا ما سنتطرق له:

ما هو يوم الأرض؟

طرح السناتور الأمريكي جايلورد نيلسون فكرة ترسيم يوم الأرض في الرزنامة العالمية بعد أن شاهد الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا في العام 1969. هذا الحادث تسبب في مقتل أكثر من 3500 طائر قبالة ساحل كاليفورنيا. وشهد يوم الأرض الأول، حضور 22 مليون أمريكي تظاهروا احتجاجًا على تدمير البيئة، مما أدى ذلك إلى إنشاء وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة وإصدار مجموعة من التشريعات البيئية.

في السنوات التي تلت أول حدث يهتم بقضايا البيئة، انتشر يوم الأرض في جميع أنحاء العالم ويتم الإحتفال به حاليا في أكثر من 190 دولة.

ما هي قضايا يوم الأرض 2019؟

القضية الأساسية التي يهتم بها يوم الأرض 2019 هي حماية التنوع، حيث يحاول المنظمون لفت الانتباه إلى الانقراض السريع للتنوع في جميع أنحاء العالم. وترتبط هذه القضية ارتباطًا مباشرًا بالنشاط البشري الذي يسبب تغير المناخ وإزالة الغابات والتلوث.

وتقول شبكة يوم الأرض، المسؤولة عن تنظيم الإحتفالات بيوم الأرض، إن 40 بالمائة من أنواع الطيور في العالم البالغ عددها 11 ألف نوعا في تراجع وأن 75 بالمائة من الشعاب المرجانية في العالم تتعرض لضغوط. يشجع يوم الأرض مؤيديه على اتخاذ إجراءات فردية لإبطاء معدل الانقراض، حيث تتضمن الأفكار القابلة للتحقيق بسهولة كالإستغناء عن استهلاك اللحوم وقطع استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب.

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ماذا يمكنني أن أفعل في يوم الأرض؟

أصدرت شبكة يوم الأرض قائمة بالاقتراحات التي يمكن للناس طرحها لمعالجة تغير المناخ وحماية البيئة لإنقاذ التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. ولعل أهم مقترح يشمل تنظيم أو الانضمام إلى حملات تنظيف الشواطئ وتخفيض النفايات البلاستيكية التحول إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام. يتم كذلك تشجيع الناس في هذا اليوم على زراعة الأشجار وإنشاء حدائق صديقة للنحل.

جملة من النصائح الأخرى تحاول المنظمة ان ترسخها في التفكير اليومي للإنسان كاستخدام وسائل النقل العام لخفض الانبعاثات، وشراء الأجهزة الإلكترونية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة ودعم عمليات صيد الأسماك المستدامة.

كيف تحتفل ناسا بيوم الأرض؟

طرحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحضير الناس للإحتفال بيوم الأرض.

#PictureEarth Nasa twitter

يمكن لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتويتر وعلى صفحة ناسا الأرض على فيسبوك نشر صورة عن قرب لميزاتهم الطبيعية المفضلة على كوكبنا الأصلي. وقال مسؤولون في ناسا في بيان إن هذا قد يشمل "أشجار قديمة أو أزهارا مزهرة أو غروب شمس مذهل".

تأكد من استخدام وسم #PictureEarth واشرح مكان التقاط الصورة وتحميل الصورة في 22 أبريل/ نيسان للتأهل. تخطط ناسا لعرض هذه الصور في مقاطع الفيديو والصور المركبة التي ستشاركها الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد يوم الأرض.