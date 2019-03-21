شاهد.. دوق ساسكس يشارك التلاميذ غرس شجيرات لإبراز أهميتها للبيئة

كجزء من مبادرة ملكية لإبراز أهمية الأشجار للبيئة، غرس دوق ساسكس الأمير هاري شجيرات في مدرسة سانت فنسنت الابتدائية، في أكتون، لتشجيع نمو الأشجار الجديدة.

وشارك تلاميذ الصف الخامس في المدرسة الواقعة غرب لندن في المشروع مع الأمير هاري، لدعم مبادرة كوينز كومنولث كانوبي (QCC).

واجتمع العشرات من تلاميذ المدارس والفتيات في الملعب لتحية الدوق، هذا وداعب هاري أيضًا كلبا أبيضا صغيرا كان متواجدا في باحة المدرسة، وقدمت له فتاة صغيرة، باقة من الزهور.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

المراهنات ترجح أرثر أو ديانا جديدة في العائلة المالكة ببريطانيا

الحظر والتبليغ.. قواعد جديدة تفرضها العائلة البريطانية الحاكمة على متابعيها على السوشال ميديا

شاهد.. هاري وميغان يتذوقان المأكولات المغربية