شاهد: شرطي أمريكي يفتح النار على مشتبه به أسود البشرة بحجة حمله لسلاح ليتبين فيما بعد أنه لعبة

أظهرت مقاطع مصورة بكاميرا لشرطي من ولاية لويزيانا في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية مطاردته لشاب إفريقي يدعى جوستون لاندري. وعلى الرغم من أن الشاب صرخ قائلا إنه يحمل بندقية بي بي الهوائية التي من الصعب أن تستخدم لقتل أشخاص إلا أن الشرطي جوناثان لانروم أطلق الرصاص الحي على المشتبه به حتى أوقعه أرضا ليلفظ أنفاسه فيما بعد في مستشفى بحيرة تشارلز.

يمكن سماع صوت لاندري، صاحب الـ26 عاماً، وهو يخبر الضابط عدة مرات أنه يحمل بندقية BB. ولكنه تجاهل أوامر الشرطي المتكررة بإلقاء سلاحه على الأرض في موقف للسيارات على الطريق السريع بالقرب من محطة وقود.

وأظهر محامي مقاطعة أبرشية كالكاسيو مقتطفات من لقطات الكاميرا المثبتة على جسم الشرطي، في مؤتمر صحفي هذا الشهر، ثم أعلنت هيئة المحلفين الكبرى رفضها توجيه اتهام إطلاق النار إلى لاندروم لأنه لم يطلق النار.

ما هي بندقية ال بي بي ؟

بندقية البي بي أو مسدس البي بي هو نوع من الأسلحة غير القاتلة تستخدم بداخلها حبات نحاسية صغيرة لا تتجاوز 4 سنتيمرات. يتم دفع الحبات عن طريق الهواء المكتوم بداخلها تستخدم عادة لإصابة الطيور لإسقاطها وليس لقتلها.

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عائلة المجني عليه تفكر في مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق في إطلاق النار على الشاب الإفريقي

وقال محامي عائلة لاندري إن اللقطات وثقت جريمة قتل، مضيفًا أنه يفكر في مطالبة وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق في إطلاق النار.

وتنوي الأسرة أيضاً رفع دعوى قضائية تسعى للحصول على تعويضات عن وفاة لاندري.

وذكر تقرير شرطة الولاية أن لاندري كان له تاريخا طويلا من الأمراض العقلية والعنف الأسري، وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات بين عامي 2010 و 2018.

لماذا توجه الضابط إلى موقع الجريمة؟

وجاء إطلاق النار بعد إتصال لـ911 من قبل موظف محطة وقود قائلا إن أحدهم هدده مستخدما سلاحا ناريا.

بعد دقائق، عثر الشرطي على لاندري وهو يمشي على طول طريق الولايات المتحدة السريع 171.

فأوقف سيارته ووجه سلاح خدمته وبدأ يصرخ ، "أرني يديك!"

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يتجاهل لاندري الأوامر، وأجاب قائلا هي بندقية بي بي (أي لا تقتل).

لم ينتظر الشرطي وطلب الدعم من زملائه، وفقًا لتقرير شرطة الولاية، مستندا على تهديد لاندري السابق لصاحب المتجر، ورفضه الامتثال للأوامر.

وقالت الشرطة إن لاندري أُطلق عليه خمس رصاصات: بالقرب من أذنه اليمنى وبالقرب من معصمه الأيمن ومرتين في ضلعه ومرة ​​في الظهر.

تحويل الضابط إلى إجازة مفتوحة

تم تحويل الضابط إلى إجازة إدارية مفتوحة لحين الحصول على نتائج التحقيق ولكن من المتوقع أن يعود إلى عمله في القريب العاجل، طبقا لتصريحات رئيس شرطة المقاطعة. الضابط المذكور يعمل في الشرطة منذ أكثر من ثلاث سنوات حصل خلالها على عدة جوائز.

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