إلقاء القبض على شرطي أمريكي سابق لضربه مشرداً في ملجأ

ألقت السلطات الأمريكية القبض على ضابط إنفاذ قانون سابق في مدينة نيويورك يوم الخميس السابع من آذار/ مارس، بتهمة انتهاك حقوق رجل بلا مأوى في ملجأ للمشردين، بدوسه على رأس الرجل بعد أن طرحه أرضاً، حسبما قال المسؤولون.

وجاء اعتقال كورديل فيتس (34 عاماً) بعد عامين من المشاجرة مع الرجل في ملجأ بيلفيو للمشردين في مانهاتن، كما تم اتهامه بتزوير تقرير الشرطة.

وكان فيتس رقيب شرطة في دائرة خدمات المشردين في مدينة نيويورك، ولكن ، وفقًا لوسائل الإعلام، استقال من الوكالة.

وقال المدعي العام في مانهاتن جيفري س. بيرمان في بيان "سلوك فيتس لم يكن خيانة لواجبه كضابط حماية من هم تحت مسؤوليته بل انتهاك للقانون أيضاً."

وتأتي هذه القضية في أعقاب نقاش وطني حول حوادث الإفراط في استخدام القوة من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.

في تفاصيل اللحظات التي سبقت المشاجرة كان فيتس يتبادل الحديث مع رجل مشرد في بهو الملجأ قبل أن يضع الرقيب يده على جذع الرجل، فكان رد فعل الرجل توجيه اللكمات لفيتس بحسب ما قالت الشكوى الجنائية، ليطرحه فيتس والضباط الآخرون أرضاً، ويبدأ فيتس بركل الرجل في رأسه ما يقرب من اثنتي عشرة مرة، وفقاً للشكوى.

وقالت الشكوى جنائية ان فيتس قال في تقرير للشرطة إن استخدام القوة كان "ضرورياً"، وزعم أن الرجل كان قد توقف عن تناول أدويته النفسية، وهو ما كان مجرد افتراءات للتغطية وتبرير الاعتداء.

إذا أدين فيتس بالتهم الموجهة ضده، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل لمدة 30 عامًا.

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