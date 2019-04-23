كوشنر يكشف نصيحته لمحمد بن سلمان بشأن خاشقجي ويعلن موعد إعلان صفقة القرن

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه حث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال معرض رده على أسئلة في منتدى لمجلة تايم، لم يحدد كوشنر متى تحدث إلى ولي عهد السعودية بشأن مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية في أكتوبر تشرين الأول.

لكن كوشنر كان قد تحدث مع ولي العهد هاتفيا خلال الأيام التي أعقبت مقتل خاشقجي كما اجتمع معه في الرياض خلال زيارته لعدد من العواصم الخليجية في فبراير شباط.

وقال كوشنر "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث".

وأثار مقتل خاشقجي على يد ضباط سعوديين في اسطنبول موجة من الغضب وأضر بصورة ولي عهد السعودية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد أمر بعملية القتل وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات من مشرعين أمريكيين لعدم اتخاذه موقفا أشد تجاه السعودية بسبب مقتل خاشقجي.

وقال كوشنر عندما سُئل عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات "أنا لن أشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية".

ويقول ترامب إن الشراكة الأمريكية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي وللحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

خطة ترامب للسلام

قال جاريد كوشنر إنه سيتم الكشف بعد انتهاء شهر رمضان في يونيو حزيران عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طال انتظارها لكسر الجمود من أجل إيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتضم الخطة، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، شقين رئيسيين، أحدهما سياسي والأخر اقتصادي. ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس بينما يهدف الشق الاقتصادي لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.

وقال كوشنر "سننتظر إلى ما بعد شهر رمضان" . وأشار أيضا إلى ضرورة الانتظار حتى يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

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