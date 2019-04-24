17 قتيلا على الأقل في انفجار بمدينة جسر الشغور السورية

قال رجال الإنقاذ وسكان إن 17 شخصا على الأقل قتلوا يوم الأربعاء في انفجار بوسط مدينة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا بعد يوم من ضربات جوية روسية عنيفة.

وانهار عدد من المباني جراء الانفجار الذي هز المدينة الواقعة في محافظة إدلب قرب طريق بين مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب.

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وكانت المدينة هدفا لقصف القوات الجوية الروسية والجيش السوري في الأسابيع الأخيرة.

ويقول سكان ومسؤولون محليون إن معظم سكان المدينة فروا إلى مناطق آمنة قرب الحدود التركية.