دراسة تكشف كلمات المرور الأسهل اختراقا .. فما هي؟

كشفت دراسة حكومية عن وجود ثغرة أمنية تتعلق بأمن الحسابات الإلكترونية للبريطانيين تتمثل في كلمات المرور السهلة التي يعتمدها المستخدمون لحساباتهم، ما يعكس جهلهم بطرق حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.

وأعرب واضعو الدراسة التي أجراها المركز القومي لأمن الاتصالات عن اعتقادههم بأن 42 بالمائة من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في بريطانيا هم عرضة لخسارة أموالهم بجرائم احتيال عبر الإنترنت.

وحسب الدراسة التي اعتمدت في استخلاصاتها على استبيان شارك فيه 2500 شخص، فإن 15 في المائة منهم فقط يعرفون "الكثير" حول كيفية حماية أنفسهم من أي نشاط مؤذٍ عبر الإنترنت، بينما قال أقل من نصف المجيبين: إنّهم لا يستخدمون دائمًا كلمة مرور قوية منفصلة (أي من شطرين) لحساب بريدهم الإلكتروني الرئيس.

وأظهرت الدراسة أن كلمة المرور الأكثر شيوعاً هي: (123456) و(123456789) و(1111111) و(QWERTY) والأخيرة كلمة لا معنى لها وإنما هي أحرف متتالية في أعلى يسار سلّم الحروف على لوحة مفاتيح الكومبيوتر.

وكشفت الدراسة على أن اسم (أشلي) يعد الأكثر شيوعاً بين الأسماء في استخدامه ككلمة مرور، يليه اسم مايكل، ثم دانيال، ثم جيسيكا وتشارلي.

ومن بين فرق كرة القدم المشاركة في الدوري الإنكليزي، تصدّر اسم (ليفربول) كلمات المرور المستخدمة، جاء بعده (تشيلسي) و(أرسنال) و(مانوت) و(إيفرتون).

وكان (سوبرمان) الشخصية الخيالية الأكثر استخدامها في كلمات المرور، يليه (ناروتو)، و(تايغر)، و(بوكيمون) و(باتمان).

ووجدت الدراسة أن شخصاً واحداً من بين كل ثلاثة بريطانيين يعتمد إلى حد ما على الأصدقاء والعائلة للحصول على المساعدة في مجال الأمن السيبراني، ورجّحت الدراسة أن يكون الشباب هم أكثر وعياً لأهمية الخصوصية.

وقال المدير الفني للمركز القومي لأمن الاتصالات إيان ليفي: ندرك أن الأمن السيبراني يمكن أن يكون أمراً صعباً للكثيرين، ولكن المركز القومي لأمن الاتصالات قد نشر الكثير من النصائح سهلة التطبيق لجعل الحساب أقل عرضة للخطر.

وأضاف: "يعد تكرار استخدام كلمة المرور مخاطرة كبيرة، ولكن يمكن تجنبها، إذ لا ينبغي لأحد أن يحمي البيانات ذات الحساسية بكلمة مرور يمكن تخمينها، مثل الاسم الأول أو فريق كرة القدم المحلي أو الفرقة الموسيقية المفضلة.

وتابع ليفي قائلاً: "يعد استخدام كلمات مرورٍ يصعب تخمينها بمثابةِ خطوة أولى وأساسية، وننصح بدمج ثلاث كلمات عشوائية وكن مبدعًا واختر كلمات لا يمكنك نسيانها ولا يمكن لأحد أن يخمّن ما هي".

للمزيد في "يورونيوز":