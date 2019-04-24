شاهد: صلاح ورامي مالك على سجادة التايم الحمراء ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم

صنفت صحيفة التايم الأمريكية كل من الممثل الأمريكي رامي مالك ذو الأوصل المصرية ولاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح ضمن الشخصيات المئة الأكثر تأثيرا في العالم. والتقى اللاعب محمد صلاح بالممثل رامي مالك الذي حصد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل لهذا العام عن دوره في فيلم بوهيميان رابسودي على هامش الحفل السنوي الذي تنظمه المجلة في نيويورك.

واختارت المجلة الأمريكية الأربعاء محمد صلاح ورامي مالك ضمن قائمتها السنوية التي تضم أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم لعام 2019. وحضر النجمان إلى جانب الشخصيات الأخرى المكرمة والضيوف.

و محمد صلاح البالغ من العمر 26 عامًا من بين أشهر الشخصيات في العالم العربي وسبق وأن ظهر كأحد نجوم غلاف المجلة. خلال مقابلته تحدث عن حقوق المرأة في المنطقة قائلاً "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا. هذا ليس اختياريًا. "

ولم يكن صلاح ورامي مالك الشخصيتان العربيتان الوحيدتان ضمن القائمة المرموقة، حيث أدرجت المجلة كل من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وكذلك الناشطة اليمنية في مجال حقوق الإنسان رضية المتوكل والناشطة اليمنية السعودية لجين الهذلول.

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وتختار المجلة الأمريكية 100 شخصية عالمية كل سنة في مجالات عدة بما في ذلك السياسة والعلوم والترفيه والرياضة وغيرها لتأثيرها الكبير. وقام مؤلف جائزة مان بوكر ، مارلون جيمس ، بتصنيف القائمة ، وكذلك فعل محامو ميناكا جورسوامي وأرونداتي كاتجو لعملهم في الكفاح من أجل حقوق مجتمع المثليين في الهند.

كما تضم قائمة التايم للشخصيات الـ 100 الأكثر تأثيرا في العام 2019 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا فرانسيس والسيدة الأميركية الاولى السابقة ميشيل أوباما وكذلك ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.