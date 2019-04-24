لأول مرة في التاريخ... مسبار روبوتي يلتقط إشارات زلزال وقع على كوكب المريخ

اكتشف المسبار الروبوتي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا ما يعتقد العلماء أنه "زلزال" محتمل على كوكب المريخ. هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل زلزال على كوكب آخر، وفق ما أفاد به مختبر دفع النفاث في كاليفورنيا الثلاثاء. يأتي هذا الإنجاز بعد خمسة أشهر من رحلة الإستكشاف تقوم بها أول مركبة فضائية مصممة خصيصًا لدراسة المناطق الداخلية العميقة لعالم بعيد هبطت على سطح المريخ لتبدأ مهمة دراسة النشاط الزلزالي لمدة عامين على الكوكب الأحمر.

المسبار الروبوتي سجل دمدمات خافتة وصفها علماء مختبر الدفع النفاث بأنها هزة محتملة وقعت في السادس من أبريل/ نيسان الموافق ليوم المريخ ال الـ 128 منذ هبوط المسبار على الكوكب.

وقال العلماء في بيان صحفي إن البيانات تخضع لدراسة معمقة لتحديد سبب إلتقاط هذه الإشارة من طرف المسبار بشكل قاطع ودقيق، من الترجيح أن الذبذبات تبدو من داخل الكوكب وليست قوى فوق السطح مثل الرياح.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وأشار المركز إلى أن الزلزال كان ضعيفًا للغاية لدرجة أن زلزالًا بنفس القوة في جنوب كاليفورنيا سيضيع فعليًا بين عشرات الزلازل الصغيرة التي تحدث هناك يوميًا. وبرزت القعقعة على سطح المريخ لأن الكوكب الأحمر هادئ للغاية مقارنةً بالأرض.

كما اكد لوري جليز، مدير قسم علوم الكواكب في مقر ناسا في واشنطن أن حجم ومدة الزلزال يتناسبان أيضًا مع بعض آلاف الزلازل التي اكتشفت على سطح القمر بين العامي 1969 و1977 بواسطة مقاييس الزلازل الذي تم تركيبه هناك بواسطة بعثات أبولو التابعة لوكالة ناسا.

المسبار الروبوتي إلتقط ثلاث إشارات زلزالية أخرى واضحة وقعت في 14 مارس/ شباط والـ 10 أبريل/ نيسان و11 من نفس الشهر لكنها كانت أصغر حجماً وأكثر غموضًا.