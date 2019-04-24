شرطة سريلانكا تنفذ تفجيرا محكوما بالقرب من سينما سافوي في كولومبو

أعلنت الشرطة السريلانكية صباح هذا الأربعاء أنها نفذت تفجيرا محكوما بالقرب من سينما سافوي في العاصمة كولومبو.

وأعلن نائب وزير الدفاع أن زعيم جماعة إسلامية محلية نفذت تفجيرات سريلانكا انتحر في فندق شانجري لا.

كما أضاف أن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا درس في بريطانيا وأستراليا.

وقالت شرطة سريلانكا إن التحقيقات أكدت وجود تسعة مفجرين انتحاريين تم تحديد هوية ثمانية منهم.

ALERT : According to the police, steps have been taken to examine a motorbike which was parked in close proximity to the Savoy Cinema.



Police Media Unit noted that a controlled explosion was used to open the seat of the motorbike. #lka#SriLanka#EasterAttacksSLpic.twitter.com/rEo3Ezkl3H — Viraj Maduranga (@viraj__m) April 24, 2019

وقال السفير الأمريكي في سريلانكا إن واشنطن لم يكن لديها معرفة مسبقة بتفجيرات عيد القيامة ولم تقدم أي تحذيرات لسلطات سريلانكا من قبل.

وأشار إلى أن واشنطن تجري تحقيقات مشتركة مع سريلانكا بشأن التفجيرات تتضمن مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف أنه في ظل التنسيق وحجم الهجمات في سريلانكا فلابد من التحقيق في ضلوع جماعات من الخارج مثل تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، فمن الواضح أن عدم رصد التحذيرات من الهجمات سببه أوجه قصور في نظام سريلانكا.

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من جهته قال وزير سريلانكي وقائد سابق للجيش :" لا بد أن هجمات عيد القيامة جرى التخطيط لها طوال سبع أو ثماني سنوات على الأقل."